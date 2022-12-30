В рамках проекта "Армия дронов" приобретено 1577 беспилотников, 928 уже на фронте, - Минцифра
Беспилотники, приобретенные для ВСУ на донаты через UNITED24, уже используются для уничтожения оккупантов
Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.
"928 беспилотников Армии дронов уже помогают защитникам Украины преодолевать российских кафиров. На каждый из них вы и сотни тысяч людей со всего мира задонатили через UNITED24. Спасибо всем!" – написал Федров.
Министр отметил, что в рамках проекта "Армия дронов" Минобороны, Госспецсвязи и другие органы закупили уже 1577 беспилотников.
Армия дронов – это комплексная программа платформы UNITED24, Минцифры, Генштаба ВСУ и Госспецсвязи. Отправить средства на дроны для ВСУ можно по ссылке .
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