Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

"928 беспилотников Армии дронов уже помогают защитникам Украины преодолевать российских кафиров. На каждый из них вы и сотни тысяч людей со всего мира задонатили через UNITED24. Спасибо всем!" – написал Федров.

Министр отметил, что в рамках проекта "Армия дронов" Минобороны, Госспецсвязи и другие органы закупили уже 1577 беспилотников.

Армия дронов – это комплексная программа платформы UNITED24, Минцифры, Генштаба ВСУ и Госспецсвязи. Отправить средства на дроны для ВСУ можно по ссылке .

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