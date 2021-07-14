В рамках "Крымской платформы": нардеп от "Голоса" анонсировал законопроект о политзаключенных
В Верховной Раде готовят законопроект о политзаключенных, который будет частью пакета законов "Крымской платформы"
Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Рустем Умеров, передает "Радио Свобода" .
"Мы хотим провести закон о политзаключенных. Его уже дорабатывает Представительство президента в Автономной республике Крым и Севастополе и вместе с ними мы будем предлагать залу их принять. Это один из законов пакета " Крымской платформы ", который мы хотим провести к саммиту", - сказал Умеров.
Нардеп также напомнил об арестованном в оккупированном Крыму корреспонденте "Радио Свобода" Владимире Есипенко, к которому российские власти не пускали адвокатов.
"Он (Есипенко, - ред.) Признался на суде, что его пытали. Этот вопрос для нас очень болезненный, к нам обращаются родственники", - сказал Умеров.
По словам нардепа, в случае принятия этот закон будет помогать политзаключенным в их реинтеграции, в частности способствовать оказанию им социальной и правовой помощи.
- Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.
- 12 марта Есипенко поместили под стражу. 1 апреля так называемый Киевский районный суд Симферополя продлил его арест до 11 июля .
- К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.
- 6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.
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