В рамках "Крымской платформы": нардеп от "Голоса" анонсировал законопроект о политзаключенных

Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Рустем Умеров, передает "Радио Свобода" .



"Мы хотим провести закон о политзаключенных. Его уже дорабатывает Представительство президента в Автономной республике Крым и Севастополе и вместе с ними мы будем предлагать залу их принять. Это один из законов пакета " Крымской платформы ", который мы хотим провести к саммиту", - сказал Умеров.



Нардеп также напомнил об арестованном в оккупированном Крыму корреспонденте "Радио Свобода" Владимире Есипенко, к которому российские власти не пускали адвокатов.



"Он (Есипенко, - ред.) Признался на суде, что его пытали. Этот вопрос для нас очень болезненный, к нам обращаются родственники", - сказал Умеров.



По словам нардепа, в случае принятия этот закон будет помогать политзаключенным в их реинтеграции, в частности способствовать оказанию им социальной и правовой помощи.

Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.

12 марта Есипенко поместили под стражу. 1 апреля так называемый Киевский районный суд Симферополя продлил его арест до 11 июля .

К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.

6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.

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