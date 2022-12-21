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В рамках инициативы "Неудержимый дух Украины" медучреждения получили очередную партию помощи

21 декабря, 2022 среда
12:31
Новости

Средства собрал известный украинский бренд, запустивший благотворительную линейку Nemiroff Originals Особлыва

Неравнодушный отечественный бизнес передал в медучреждения Винницкой области очередную партию помощи украинским защитникам. В один из госпиталей привезли медицинское оборудование для реабилитации раненых бойцов. Деньги, а это почти 10 миллионов гривен, собрал известный украинский бренд, который в рамках инициативы "Неудержимый дух Украины" запустил благотворительную линейку Nemiroff Originals. Вся прибыль от продажи лимитированной партии продукции уходит на помощь пострадавшим от войны украинцам. Первые две партии помощи были переданы в октябре-ноябре.

“Как компания, работающая во всем мире, мы получили запросы от наших партнеров из США, Канады, из Западной Европы о желании присоединиться к такой благотворительной помощи. Мы отправили лимитированную линейку и заграницу, чтобы привлечь еще больше людей по всему миру к помощи Украины. Тем самым весь мир объединился. Линейку стилизовали, конечно, в цветах флага Украины - символ свободы, силы и храбрости украинской нации”, - рассказывает генеральный директор компании NEMIROFF Юрий Сорочинский.

Кроме госпиталя, медикаменты и оборудование также получили больницы Винницкой области. Они критически необходимы для качественного лечения последствий минно-взрывных травм. Также передали диагностический аппарат проверки слуха и принтер для печати результатов. Электронейромиограф, энцефалограф и ІТ-техника для работы прибора. Газовый анализатор крови и необходимые ему расходные материалы, аппарат электростимуляции. А также устройства для разработки голеностопного, плечевого и локтевого суставов и беговую дорожку.

“То оборудование, которое нам передали, позволяет обеспечить развитие медицины. Оно необходимо для помощи не только защитникам, нуждающимся в этом после ранений, но и помощи внутренне перемещенным лицам, помощи семьям павших. Это оборудование оптимизирует работу медицинского работника и повышает эффективность медицинской помощи. Четкость диагностики позволяет расширить сферу предоставления медицинских услуг общине. Все это говорит о том, что Украина даже в условиях войны развивает свою медицину, двигается дальше. Такие инновации предоставят возможность и в военное время, и в послевоенное развитие медицины до тех мировых стандартов, которые нам необходимы”, - делится впечатлениями и.о. Генеральный директор городской районной больницы Елена Верланькушенко.

Бренд Nemiroff старается не упускать ни малейшего случая, чтобы помочь нашим воинам вернуться к привычной жизни. Именно поэтому компания и активно участвует в реабилитационных мероприятиях.

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