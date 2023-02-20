В рамках Берлинале презентовали Европейский фонд солидарности с украинским кино

Об этом сообщило ГосКино Украины.

Европейский фонд солидарности с украинским кино положили начало министерству культуры Германии, Люксембургу и Франции. Он финансируется за счет вкладов 16 партнеров из 13 стран и European Film Agency Directors association (EFAD). Фонд будет оказывать поддержку разработке или работе на финальной стадии украинских художественных фильмов совместного производства со странами-участницами.

ESFUF будет оказывать поддержку кинематографическим работам украинских режиссеров на стадии разработки или на финальной стадии. Приемлемые проекты – это полнометражные кинематографические произведения, предназначенные для первого показа в кинотеатрах, относящихся к жанрам художественного, документального или анимационного кино.

Бенефициары – производственные компании, основанные в странах-партнерах ESFUF, имеющих договор о совместном производстве с украинской продюсерской компанией.

Бюджет фонда на 2023 год составляет 1051000 евро. Сумма поддержки разработки будет ограничиваться 25 тысячами евро для документальных фильмов и 50 тысячами евро для художественного кино или анимации. Поддержка фильмов на финальной стадии будет ограничиваться 75 тысячами евро.

Заявки можно подавать до 17 марта 2023 года. Аппликационная форма: https://esfuf.eu/.../2023/02/ESFUF_Application-form.xlsx

Справка. Европейский фонд солидарности с украинским кино (ESFUF) – это инициатива, возникшая во время генеральной ассамблеи в Каннах в мае 2022 года. После поддержки различных мер для Украины на национальном и европейском уровнях EFAD и члены ассоциации решили объединить усилия, чтобы положить начало целенаправленной программе поддержки украинских кинематографистов, помочь им завершить их фильмы или разработать новые проекты, одновременно способствуя совместному производству.