В рамках аварийной помощи Украина покупала электроэнергию в Беларуси в три, в четыре раза дороже, - Марунич
Украина заплатила втрое или вчетверо дороже импортированной из Беларуси электроэнергии в рамках аварийной помощи
Такое мнение озвучил Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий в эфире программы "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Формально проблема возникла из-за аварийной остановки двух блоков теплоэлектростанций. Но все, кто причастен к ситуации на рынке, хорошо понимают, что начальная причина — это дефицит угля. И угля уже не будет, сколько нужно, чтобы стабильно пройти отопительный период. В тот день , когда это можно было решить, уже всплыл. Поэтому диспетчеры были вынуждены обратиться за аварийной помощью от Беларуси", — сказал Марунич.
Он прогнозирует, что задолженность компании Укрэнерго побьет все рекорды по итогам текущего года.
"Так они еще и покупают втрое, вчетверо дороже электрической энергии Беларуси в рамках этой аварийной помощи вместо того, чтобы своевременно был согласован импорт электроэнергии. Ведь все равно платим, платим гораздо больше", — критикует эксперт.
- Украина 2 ноября активировала аварийную помощь по энергосистеме Беларуси. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 3500 МВт/ч, сообщили в "Укрэнерго".
- Активировали также аварийную помощь по энергосистеме Словакии Ориентировочный объем аварийной помощи составил около 800 МВт/час.
- Причина необходимости обращения за аварийной помощью — ряд аварий на электростанциях ДТЭК Ахметова. "Укрэнерго" обратится в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины о необходимости проведения соответствующих проверок.
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