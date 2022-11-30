В Раду внесли заявление об уходе Кубракова с должности министра инфраструктуры

Об этом написал в телеграмме народный депутат Украины Ярослав Железняк .

"В Раду внесли заявление Александра Кубракова об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины", - написал Железняк.

Накануне нардеп заявлял, что действующий министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков станет новым вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие, ведь эти структуры объединят.

"Почему да, потому что с начала нужно проголосовать за его увольнение. Затем в тот же день подадут Постановление на назначение вице-премьер-министром и объединение двух министерств", - добавил народный избранник.