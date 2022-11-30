В Раду внесли заявление об уходе Кубракова с должности министра инфраструктуры
После информации о вероятном избрании Кубракова вице-премьер-министром в Раду внесли заявление о его увольнении с должности министра инфраструктуры
Об этом написал в телеграмме народный депутат Украины Ярослав Железняк .
"В Раду внесли заявление Александра Кубракова об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины", - написал Железняк.
Накануне нардеп заявлял, что действующий министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков станет новым вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие, ведь эти структуры объединят.
"Почему да, потому что с начала нужно проголосовать за его увольнение. Затем в тот же день подадут Постановление на назначение вице-премьер-министром и объединение двух министерств", - добавил народный избранник.
Соответствующее решение должна быть принята Верховной Радой Украины.
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