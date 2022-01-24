В Раду внесли законопроект об изменении налогового статуса домохозяйств
Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" внесла в Раду законоппроект "О домохозяйстве (домоэкономике)", который закрепляет в украинском законодательстве субъектности за домохозяйством с одновременным обеспечением льготами
Об этом говорится в карточке законопроекта №6539.
Законопроект определяет принципы формирования доходной и расходной части домохозяйств (домоэкономики).
Так, к расходной части относятся не только расходы по ведению предпринимательской (экономической) деятельности, но и расходы на содержание каждого члена домохозяйства (домоэкономики) в размере не менее социального прожиточного минимума.
Также законопроект определяет понятие "социального трансферта". Для его получения домохозяйство (домоэкономика) должно составить годовую налоговую декларацию. Обязательность декларирования не касается лиц, получающих пенсионные выплаты и стипендии.
В законопроекте предлагается осуществить предпринимательскую деятельность домохозяйством без регистрации физического лица - предпринимателя при:
- представление годовой налоговой декларации домохозяйства;
- ведение такой предпринимательской (экономической) деятельности только членами домохозяйства;
- годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает сумму 8 млн грн.
- юридические консультации;
- услуги домашней прислуги;
- предоставление индивидуальных уроков (репетитора);
- парикмахерские и косметологические услуги;
- деятельность в сфере ресторанного хозяйства;
- индивидуальное воспитание детей (гувернер);
- услуги по перевозке груза;
- услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;
- ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных, галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования, употребления и метизов;
- уход за больными или немощными лицами;
- техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;
- услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
- услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;
- розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с лотков и на рынках
- Напомним, 9 декабря 2021 года в Украине для 350 тыс. домохозяйств снизили цену газа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.34
Покупка 28.34Продажа 28.66
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.46
- Актуальное
- Важное