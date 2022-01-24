В Раду внесли законопроект об изменении налогового статуса домохозяйств

Об этом говорится в карточке законопроекта №6539.



Законопроект определяет принципы формирования доходной и расходной части домохозяйств (домоэкономики).



Так, к расходной части относятся не только расходы по ведению предпринимательской (экономической) деятельности, но и расходы на содержание каждого члена домохозяйства (домоэкономики) в размере не менее социального прожиточного минимума.



Также законопроект определяет понятие "социального трансферта". Для его получения домохозяйство (домоэкономика) должно составить годовую налоговую декларацию. Обязательность декларирования не касается лиц, получающих пенсионные выплаты и стипендии.



В законопроекте предлагается осуществить предпринимательскую деятельность домохозяйством без регистрации физического лица - предпринимателя при:

представление годовой налоговой декларации домохозяйства;

ведение такой предпринимательской (экономической) деятельности только членами домохозяйства;

годовой доход от экономической деятельности домохозяйства не превышает сумму 8 млн грн.

юридические консультации;

услуги домашней прислуги;

предоставление индивидуальных уроков (репетитора);

парикмахерские и косметологические услуги;

деятельность в сфере ресторанного хозяйства;

индивидуальное воспитание детей (гувернер);

услуги по перевозке груза;

услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу;

ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных, галантерейных и дорожных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов, часов, других предметов личного пользования, употребления и метизов;

уход за больными или немощными лицами;

техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;

услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

услуги по стирке и глажке белья и других текстильных изделий;

розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с лотков и на рынках

Напомним, 9 декабря 2021 года в Украине для 350 тыс. домохозяйств снизили цену газа.

К видам предпринимательской деятельности, которую разрешается проводить без регистрации физического лица – предпринимателя относятся:Также в список относятся другие виды работ, к которым привлекаются члены этого домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относящихся к независимой профессиональной деятельности.