В Раду внесли законопроект о создании е-реестра военнообязанных
В Верховную Раду Украины 18 сентября внесли законопроект о создании е-реестра военнообязанных. Документ уже передали на рассмотрение профильного комитета
Соответствующую законодательную инициативу внесли Давид Арахамия, Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Мария Ионова, София Федына и ряд других нардепов.
"Проект закона разработан с целью законодательного усовершенствования процедуры информационного взаимодействия между государственными реестрами, установления возможности подачи заявления (обращения) в бумажной или электронной форме в соответствующие государственные органы для получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших ( умерших) защитников и защитниц Украины, а также определения порядка обретения военнослужащими статуса участника боевых действий во время действия военного положения", - говорится в тексте Пояснительной записки.
В реестр будут заносить персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов и данные о необходимости комплектования личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.
Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службы, МОЗ, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств. Военное ведомство получит доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных. Вся соответствующая информация будет содержаться в электронном кабинете военнообязанного, который должен быть создан в соответствии с этим проектом закона.
- 6 сентября новоназначенный министр обороны Рустем Умеров одной из основных задач на новой должности назвал запуск единого реестра призывников , который сделает невозможным любые коррупционные риски.
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