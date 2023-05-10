В Раду внесли законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет
В Верховную Раду Украины внесли законопроект об изменениях в закон "О воинской обязанности и военной службе"
Об этом говорится в карте проекта закона на сайте Верховной Рады.
Инициатива о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.
Такие поправки инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными Силами Украины. Объяснив, что во время действия правового режима военного положения потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет отсутствует.
В Минобороны также обосновывают изменения призывного возраста тем, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть вовлечено в военную службу по призыву во время мобилизации.
- Ранее стало известно, что в Украине планируется снизить предельный возраст пребывания на военном учете до 25 лет. Уже 5 мая правительство поддержало изменения в законопроект, уменьшив предельный возраст призывников на военном учете с 27 до 25 лет.
- В свою очередь народный депутат Михаил Цимбалюк в эфире Еспресо сказал, что пока мужчины до 27 лет не считаются военнообязанными и не подлежат всеобщей мобилизации, именно поэтому правительство хочет снизить призывной возраст до 25 лет.
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