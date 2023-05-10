Об этом говорится в карте проекта закона на сайте Верховной Рады.

Инициатива о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Такие поправки инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными Силами Украины. Объяснив, что во время действия правового режима военного положения потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет отсутствует.

В Минобороны также обосновывают изменения призывного возраста тем, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть вовлечено в военную службу по призыву во время мобилизации.