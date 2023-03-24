В Раду внесли законопроект о разрешении военным демобилизовываться: кого касается
24 марта в Верховную Раду Украины внесли законопроект №9142, в котором говорится, что украинцы имеют право демобилизоваться через 18 месяцев с момента мобилизации
Об этом написал в телеграме народный депутат Алексей Гончаренко .
"Предлагаю внести изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и установить, что граждане, проходящие военную службу и мобилизованные с момента введения военного положения, имеют право служить не более 18 месяцев с момента призыва, если они не выразили желание продолжать военную службу", – написал нардеп.
Сообщается, что после демобилизации у военного будет отсрочка от призыва на пять лет.
"Ко мне обращалось много военных, которые объясняли, что ситуация неопределенности сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния. Следует особо учесть, что после начала полномасштабного вторжения первыми пришли в армию добровольцы и те, кто не собирался уклоняться от повесток. Выходит, что государство и общество могли положиться на этих людей для своей защиты – однако эти люди, без четко прописанных прав и сроков службы, пока не могут положиться на государство и общество", – объясняет Гончаренко.
Народный избранник призвал ВРУ как можно быстрее рассмотреть законопроект №9142 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении сроков военной службы по призыву во время мобилизации.
Ранее Алексей Гончаренко написал к Зеленскому обращение, в котором просит уволить в запас военнослужащих срочной службы, демобилизацию которых откладывают.
- Министр обороны Алексей Резников 6 марта заявил , что в Украине, возможно, заменят срочную службу курсами специальной военной подготовки.
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