На сайте Верховной Рады зарегистрировали соответствующий проект закона №9212 от 17.04.2023 о накопительном пенсионном обеспечении.

В настоящее время текст законопроекта и сопроводительные документы отсутствуют.

В Украине действует солидарная пенсионная система, при которой работодатели платят взносы за работника в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Эти средства идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.

Вероятно, проект закона о накопительной пенсии предусматривает взносы в пенсионный фонд как от работодателя, так и государства на паритетной основе, человек сможет самостоятельно выбирать для накопления государственный или негосударственный пенсионный фонд.