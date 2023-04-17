В Раду внесли законопроект о накопительном пенсионном обеспечении
17 апреля в парламент внесли законопроект о накопительном пенсионном обеспечении, который будет рассмотрен на ближайшем заседании
На сайте Верховной Рады зарегистрировали соответствующий проект закона №9212 от 17.04.2023 о накопительном пенсионном обеспечении.
В настоящее время текст законопроекта и сопроводительные документы отсутствуют.
В Украине действует солидарная пенсионная система, при которой работодатели платят взносы за работника в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Эти средства идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.
Вероятно, проект закона о накопительной пенсии предусматривает взносы в пенсионный фонд как от работодателя, так и государства на паритетной основе, человек сможет самостоятельно выбирать для накопления государственный или негосударственный пенсионный фонд.
- Напомним, в 2021 году Шмыгаль анонсировал внедрение накопительной пенсионной системы. Верховная Рада 29 апреля отправила на доработку законопроект. 31 мая Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту отклонить доработанный проект закона и два альтернативных ему документа.
- Дефицит Пенсионного фонда по итогам 2020 года превысил 13 млрд. грн.
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- В апреле в Украине будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа.
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