Об этом стало известно из проектов постановления №9123 и №9124 .

Комитет по цифровой трансформации принял решение поддержать заявление и рекомендовать Раде принять отставку Федорова.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что Федоров должен получить новые полномочия. Он будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Да, его будущей должностью будет вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации.