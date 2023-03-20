В Раду внесли проекты постановления об отставке министров Федорова и Рябикина
В Верховную Раду внесли проекты постановления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина
Об этом стало известно из проектов постановления №9123 и №9124 .
Комитет по цифровой трансформации принял решение поддержать заявление и рекомендовать Раде принять отставку Федорова.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что Федоров должен получить новые полномочия. Он будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Да, его будущей должностью будет вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации.
- 20 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку Сергея Шкарлета с должности главы Минобразования.
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