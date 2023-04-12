В Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Проект постановления "об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (реестр. №8312 от 27.12.2022)" внес народный депутат из парламентской фракции "Голос" Владимир Цабаль. Оно зарегистрировано под номером 8312-П 11 апреля. Текст постановления и сопроводительных документов на сайте парламента пока не обнародован.

"Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не имеет права подписать закон. А это в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседания Рады", - написал Железняк.