В Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным
В парламент внесен проект постановления, блокирующего подписание председателем ВР и президентом Украины закона, предусматривающего возврат ежемесячной выплаты 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и спасателям
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Проект постановления "об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (реестр. №8312 от 27.12.2022)" внес народный депутат из парламентской фракции "Голос" Владимир Цабаль. Оно зарегистрировано под номером 8312-П 11 апреля. Текст постановления и сопроводительных документов на сайте парламента пока не обнародован.
"Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не имеет права подписать закон. А это в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседания Рады", - написал Железняк.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским
- Как отметил в эфире Еспресо нардеп Федор Вениславский, для выплаты всем военным по 30 тыс.грн потребуется более триллиона гривен в год
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.29
Покупка 37.29Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное