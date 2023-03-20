Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, в ВР поступили представления о назначении:

Федорова Михаила Альбертовича на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Украины;

Лисового Оксена Васильевича на должность министра образования и науки Украины;

Камышина Александра Николаевича на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

По плану в новой должности Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации.

Оксен Лисовый – воин-доброволец, кандидат философских наук, доцент, директор Малой академии наук, Заслуженный работник образования (2021 год).

Александр Камышин ранее был председателем правления Укрзализныци, подал в отставку 27 февраля.