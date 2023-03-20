В Раду внесли кандидатуры министров образования, стратегической промышленности и цифровой трансформации
В Верховную Раду Украины 20 марта поступили представления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении трех министров, в том числе главы Минобразования
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, в ВР поступили представления о назначении:
- Федорова Михаила Альбертовича на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Украины;
- Лисового Оксена Васильевича на должность министра образования и науки Украины;
- Камышина Александра Николаевича на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
По плану в новой должности Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации.
Оксен Лисовый – воин-доброволец, кандидат философских наук, доцент, директор Малой академии наук, Заслуженный работник образования (2021 год).
Александр Камышин ранее был председателем правления Укрзализныци, подал в отставку 27 февраля.
- 20 марта Верховная Рада Украины поддержала отставку Сергея Шкарлета, Павла Рябикина и Михаила Федорова с должностей министров.
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