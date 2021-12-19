В Раду в 2022 году внесут законопроект о дистанционном голосовании нардепов, - Стефанчук

Об этом он заявил в эфире канала Интер .

"Та идея, с которой я обратился к народным депутатам еще 2 года назад, была не воспринята, а сегодня у всех парламентов Европы есть миксованная система голосования", - рассказал Стефанчук.

Спикер заявил, что введение дистанционного голосования позволило бы в случае опасности, вспышки ли COVID-19, или агрессии со стороны РФ не потерять Раду.

"Мы продолжаем сейчас работу над этим законопроектом, и думаю, он будет внесен после Нового года. Чтобы мы не потеряли руководство в государстве", - добавил глава парламента.