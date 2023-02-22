В Раду поступило заявление нардепа от ОПЗЖ Волошина о сложении мандата
Верховная Рада Украины получила заявление нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина о сложении депутатского мандата
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в фейсбуке.
"Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины", - написал он. В частности, спикер ВРУ заверил, что парламент не будет затягивать с рассмотрением заявления.
- В январе 2022 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против депутата от ОПЗЖ Олега Волошина.
- Позже нардепу от запрещенной партии объявили подозрение в государственной измене. Следствие установило, что он занимался подрывной деятельностью в пользу РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.29Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное