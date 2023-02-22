В Раду поступило заявление нардепа от ОПЗЖ Волошина о сложении мандата

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в фейсбуке.

"Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины", - написал он. В частности, спикер ВРУ заверил, что парламент не будет затягивать с рассмотрением заявления.