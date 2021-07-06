В Раду попали бы 4 партии: "Слуга народа" набирает 25%, - опрос
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, 4 партии имели бы в ней представительство
Об этом говорится в опросе группы "Рейтинг" .
Партию "Слуга народа" готовы поддержать 24,9% украинцев.
За партию "Евросолидарность" - проголосовали бы 13,5% людей, ОПЗЖ набрала бы 12,8% голосов.
За "Батькивщину" готовы проголосовать 12,3% людей.
Другие партии не прошли бы избирательный барьер.
- Партия "Сила и честь" - 4,8%
- Радикальная партия - 4,7%
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%
- "Наши" Евгения Мураева - 4,3%,
- "УДАР Виталия Кличко" - 4,1%.
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