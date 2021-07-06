В Раду попали бы 4 партии: "Слуга народа" набирает 25%, - опрос

Об этом говорится в опросе группы "Рейтинг" .



Партию "Слуга народа" готовы поддержать 24,9% украинцев.



За партию "Евросолидарность" - проголосовали бы 13,5% людей, ОПЗЖ набрала бы 12,8% голосов.



За "Батькивщину" готовы проголосовать 12,3% людей.



Другие партии не прошли бы избирательный барьер.

Партия "Сила и честь" - 4,8%

Радикальная партия - 4,7%

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%

"Наши" Евгения Мураева - 4,3%,

"УДАР Виталия Кличко" - 4,1%.

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Парламентская партия "Голос" имеет 2% поддержки.