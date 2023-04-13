В Раду подали законопроект об увеличении для военных ежегодного отпуска до 30 дней
13 апреля народный депутат Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду Украины поправки к законопроекту об увеличении для военнослужащих ежегодного отпуска до 30 дней
Об этом говорится в карте законопроекта №9205 от 13.04.2023 о внесении изменений в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении отпусков военнослужащим во время действия военного положения.
"Предлагаю предусмотреть большую продолжительность отпусков, в том числе ежегодного в сумме до 30 дней и предоставить возможность срочникам получать дополнительный отпуск. Людям нужен отдых и физический, и психологический", - пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Автор призывает Верховную Раду как можно скорее рассмотреть проект закона.
В настоящее время военный в течение года может получить отпуск не более 20 календарных дней: 10 дней ежегодного отпуска и 10 дней по семейным обстоятельствам без учета проезда.
В то же время отпуск могут дать и на меньший срок, это зависит от решения командования.
Срочникам предоставляется 10 дней в течение всего срока службы.
- Кроме того, с 1 февраля 2023 г. изменился порядок выплат премий военным . В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 тыс. грн и передал обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.
- В Верховной Раде Украины подготовили ряд законопроектов по защите ветеранов войны с Россией, в частности, о социальном пакете для демобилизованных.
- Заместитель начальника Управления социальной поддержки Министерства обороны Украины - начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль пояснил , что предусматривает внедренный 1 февраля 2023 года новый порядок начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим.
- 24 марта в Верховную Раду Украины внесли законопроект №9142 , в котором говорится, что украинцы имеют право демобилизоваться через 18 месяцев с момента мобилизации
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ДСНС и полицейским.
- Как отметил в эфире Еспресо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более триллиона гривен в год.
- 7 апреля петиция о демобилизации военных через 18 месяцев после мобилизации набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
- 12 апреля в парламент внесен проект постановления, которое блокирует подписание главой ВР и президентом Украины закона, предусматривающего возврат ежемесячной выплаты 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и спасателям.
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