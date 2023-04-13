Об этом говорится в карте законопроекта №9205 от 13.04.2023 о внесении изменений в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении отпусков военнослужащим во время действия военного положения.

"Предлагаю предусмотреть большую продолжительность отпусков, в том числе ежегодного в сумме до 30 дней и предоставить возможность срочникам получать дополнительный отпуск. Людям нужен отдых и физический, и психологический", - пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Автор призывает Верховную Раду как можно скорее рассмотреть проект закона.

В настоящее время военный в течение года может получить отпуск не более 20 календарных дней: 10 дней ежегодного отпуска и 10 дней по семейным обстоятельствам без учета проезда.

В то же время отпуск могут дать и на меньший срок, это зависит от решения командования.

Срочникам предоставляется 10 дней в течение всего срока службы.