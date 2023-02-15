В Раду официально поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и Солода
Входившие во фракцию ОПЗЖ народные депутаты Украины Наталья Королевская и Юрий Солод официально подали заявления на сложение депутатских полномочий
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду поступили. Официально", - написал он.
Стефанчук подчеркнул, что лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины.
Согласно заявлениям, Королевская слагает полномочия депутата через состояние здоровья и семейные обстоятельства, Солод – по семейным обстоятельствам.
- Ранее СМИ писали, будто Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, избранные в парламент по спискам запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, сложили депутатские мандаты . В настоящее время, по данным журналистов, они живут в ОАЭ.
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