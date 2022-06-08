Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по финнасам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.

Он отметил, что в противовес правительственному законопреокту 7418 о полной отмене льгот на импортные товары, в том числе автомобили из Европы, депутаты зарегистрировали альтернативный, который предлагает оставить льготы на ввоз авто для участников боевых действий.

"По моей информации, еще, по меньшей мере, два законопроекта альтернативных готовятся", - отметил Железняк.

В частности, один из них будет предлагать сохранить льготную растаможку автомобилей (без НДС и акциза) для дешевых автомобилей, отметил народный депутат.

Он пояснил, что наличие одного или нескольких альтернативных законопроектов в парламенте свидетельствует о разногласиях и может осложнить и затормозить принятие таких изменений.

Напомним, темпы завоза авто из-за границы в июне начали спадать .

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