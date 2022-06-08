В Раду могут подать еще несколько законопроектов об отмене льгот на импорт автомобилей, - нардеп
Народные депутаты готовятся предложить сохранность льготы на ввоз дешевых автомобилей из Европы
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по финнасам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.
Он отметил, что в противовес правительственному законопреокту 7418 о полной отмене льгот на импортные товары, в том числе автомобили из Европы, депутаты зарегистрировали альтернативный, который предлагает оставить льготы на ввоз авто для участников боевых действий.
"По моей информации, еще, по меньшей мере, два законопроекта альтернативных готовятся", - отметил Железняк.
В частности, один из них будет предлагать сохранить льготную растаможку автомобилей (без НДС и акциза) для дешевых автомобилей, отметил народный депутат.
Он пояснил, что наличие одного или нескольких альтернативных законопроектов в парламенте свидетельствует о разногласиях и может осложнить и затормозить принятие таких изменений.
- Напомним, темпы завоза авто из-за границы в июне начали спадать .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34
Покупка 34Продажа 34.92
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное