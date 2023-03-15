Об этом он написал в Telegram .

"В результате потепления в Украине существенно снижается потребление электроэнергии. Увеличиваются дневные профициты, ведь растет генерация солнечных электростанций", - констатировал Герус.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в частности, газ", - добавил нардеп.

Он также отметил, что у Нафтогаза есть амбициозные планы – подготовиться к следующему отопительному сезону за счет накопления газа исключительно украинской добычи.