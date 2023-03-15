В Раде заявили, что в некоторых регионах Украины можно завершить отопительный сезон 20 марта
Глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в некоторых регионах Украины можно отключить отопление 20 марта
Об этом он написал в Telegram .
"В результате потепления в Украине существенно снижается потребление электроэнергии. Увеличиваются дневные профициты, ведь растет генерация солнечных электростанций", - констатировал Герус.
"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в частности, газ", - добавил нардеп.
Он также отметил, что у Нафтогаза есть амбициозные планы – подготовиться к следующему отопительному сезону за счет накопления газа исключительно украинской добычи.
- Глава Минэнерго Галущенко ранее говорил, что Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте, но готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас.
- По данным Минэнерго, в Житомирской и Киевской областях 15 марта возможны непродолжительные отключения электроэнергии , связанные с ремонтами электросетей.
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