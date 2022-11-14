Соответствующий проект постановления №8203 размещен на сайте парламента.

Группа нардепов во главе со спикером ВР Русланом Стефанчуком хотят предложить государствам G20 исключить Россию из своего состава "как не отвечающую целям и принципам G20", а также осудить действия РФ, направленные на уничтожение Украины, геноцид украинского народа, дестабилизацию энергетической системы и продовольственной безопасности государств мира.

Также депутаты считают необходимым усилить санкционное давление на Россию, чтобы остановить войну и глобальный мировой кризис, созданный государством-агрессором.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали (Индонезия).

Президент РФ Владимир Путин не посетит саммит G20 , российскую делегацию на Бали возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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