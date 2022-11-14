В Раде зарегистрировано постановление с призывом к G20 исключить из своего состава Россию
В Верховной Раде предлагают принять обращение к странам G20 с призывом исключить из своего состава Россию
Соответствующий проект постановления №8203 размещен на сайте парламента.
Группа нардепов во главе со спикером ВР Русланом Стефанчуком хотят предложить государствам G20 исключить Россию из своего состава "как не отвечающую целям и принципам G20", а также осудить действия РФ, направленные на уничтожение Украины, геноцид украинского народа, дестабилизацию энергетической системы и продовольственной безопасности государств мира.
Также депутаты считают необходимым усилить санкционное давление на Россию, чтобы остановить войну и глобальный мировой кризис, созданный государством-агрессором.
Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали (Индонезия).
- Президент РФ Владимир Путин не посетит саммит G20 , российскую делегацию на Бали возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.99
Покупка 39.99Продажа 40.72
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное