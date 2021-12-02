В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о двойном гражданстве

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.



Президент определил законопроект как неотложный. Законопроект передали руководству парламента, Комитету Верховной Рады по бюджету, Комитету Верховной Рады по антикоррупционной политике и Комитету Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.