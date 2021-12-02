В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о двойном гражданстве
В четверг, 2 декабря, законопрокт президента Владимира Зеленского о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины зарегистрировали в Верховной Раде
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Президент определил законопроект как неотложный. Законопроект передали руководству парламента, Комитету Верховной Рады по бюджету, Комитету Верховной Рады по антикоррупционной политике и Комитету Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.
В октябре 2019 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введения в Украине двойного гражданства .
6 сентября 2020 года Кулеба заявил, что МИД работает с парламентом над законопроектом о двойном гражданстве.
Кулеба считает реальными шансы на принятие закона, регулирующего ситуацию с двойным гражданством в Украине.
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