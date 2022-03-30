В Раде зарегистрировали законопроект об увеличении налогов для бизнеса, продолжающего работу в России
Группа депутатов в Верховной Раде зарегистрировалиа законопроект, предусматривающий увеличение ставки налогов для продолжающего работу в России бизнеса на 50%
Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
Законопроект предполагает повышенное налогообложение для бизнеса, продолжающего деятельность в РФ. Ставка налогов на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество для таких компаний будут выше в 1,5 раза.
Кроме того, компании обяжут сообщать о сохранении материнской компанией экономических связей с государством-агрессором, а государство будет мониторить и проверять информацию. Перечень компаний, которые и дальше финансируют агрессора, будет публично доступен на сайте Налоговой.
Железняк отметил, что документ разрабатывали согласно стандартам OECD (ОЭСР, Организация для экономической кооперации и развития), поэтому депутаты будут призывать другие страны одобрить аналогичные нормы.
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