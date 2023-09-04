В Раде зарегистрировали законопроект об упрощенном получении статуса УБД по QR-коду
Украинскому парламенту предлагают ввести упрощенное получение статуса участника боевых действий, чтобы процедура получения длилась не более 6 дней и проводилась онлайн
Об этом говорится на сайте Верховной Рады .
Согласно законопроекту №9681 предлагается, что для получения статуса УБД отправляется боевой приказ командира военного формирования о направлении в район проведения военных действий, который он обязан направить в Единый государственный реестр ветеранов войны в течение трех дней.
В реестре, также через три дня, должна быть оформлена электронная карточка участника боевых действий, которая будет содержать уникальный персональный электронный идентификатор (QR-код). Эта карта будет отправлена на мобильный телефон военнослужащего. С помощью него можно будет подтвердить право пользования гарантиями, предусмотренными для участников боевых действий и членов их семей, пишет пресс-служба Европейской Солидарности .
"Закон должен защищать украинских героев. Более 850 тысяч бойцов, до сих пор не получивших удостоверение из-за сложной запутанной бюрократической процедуры, наконец-то получат свой заслуженный статус. Теперь им не придется стоять в длинных очередях, загружать командование и унижаться, чтобы получить бумажку-разрешение", – заявил один из авторов законопроекта Петр Порошенко.
Предлагается, что по желанию военнослужащего Госреестр сможет предоставить удостоверение в бумажном виде. Персональный электронный идентификатор и удостоверение имеют одинаковую силу. Статус участника боевых действий будет приобретаться с момента создания электронной личной карты.
- 13 июня рабочая группа в Верховной Раде по решению проблем военнослужащих согласовала правки относительно раненых. Она согласилась повысить выплаты раненым и предоставить статус УБД погибшим терробороновцам.
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