В Раде зарегистрировали законопроект об аттестации украинцев, обучавшихся в оккупации

Об этом сообщает представительство президента в АРК.

Проект закона предусмотрен механизм прохождения аттестации для признания результатов обучения для людей, получавших образование на временно оккупированных территориях.

"Это позволяет жителям таких территорий продолжить обучение в украинских образовательных учреждениях или получить определенный образовательно-квалификационный уровень. Перечень образовательных учреждений, которые будут проводить такую аттестацию, будет определен правительством, как и перечень специальностей (профессий), по которым проведение аттестации не допускается", – говорится в сообщении.

Также известно, что принятие этого законопроекта станет важным шагом для защиты одного из базовых прав человека – права на образование, а также будет способствовать реинтеграции жителей временного оккупированных территорий в образовательное пространство Украины.