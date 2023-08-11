В Раде зарегистрировали законопроект об аттестации украинцев, обучавшихся в оккупации
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о признании результатов обучения лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины"
Об этом сообщает представительство президента в АРК.
Проект закона предусмотрен механизм прохождения аттестации для признания результатов обучения для людей, получавших образование на временно оккупированных территориях.
"Это позволяет жителям таких территорий продолжить обучение в украинских образовательных учреждениях или получить определенный образовательно-квалификационный уровень. Перечень образовательных учреждений, которые будут проводить такую аттестацию, будет определен правительством, как и перечень специальностей (профессий), по которым проведение аттестации не допускается", – говорится в сообщении.
Также известно, что принятие этого законопроекта станет важным шагом для защиты одного из базовых прав человека – права на образование, а также будет способствовать реинтеграции жителей временного оккупированных территорий в образовательное пространство Украины.
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