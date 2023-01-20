В Раде зарегистрировали законопроект о запрете УПЦ МП

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, в документе предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований". В частности, делается невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых размещен за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

"Законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов", – отметил Мельничук.

На сайте Верховной Рады Украины законопроект под номером 8371 зарегистрирован, однако его текст по состоянию на 00:00 20 января отсутствовал.

Народный депутат Алексей Гончаренко также сообщил, что в парламенте зарегистрировали законопроект по запрету УПЦ МП.

"Это, конечно, неплохо, но наш с коллегами законопроект о запрете УПЦ МП и расторжении договоров аренды на пользование Лаврами уже давно был в Раде. Зачем нужно было ждать новый, когда можно было все сделать еще тогда?", – прокомментировал он, напомнив. , что эту инициативу поддержали более 25 тысяч граждан Украины.

25 ноября Алексей Гончаренко зарегистрировал петицию президенту Украины "Поддержать законопроект 8221 и немедленно его рассмотреть" – о запрете деятельности в стране учреждений, подчиняющихся РФ. За три дня документ набрал 25 тысяч голосов поддержки.

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