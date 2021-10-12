В Раде зарегистрировали законопроект о введении звания отца-героя

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.



Согласно данным, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о присвоении почетного звания "Отец-герой" передан на рассмотрение руководству. Его текст пока не опубликован.



Отметим, законопроект зарегистрировали 43 народных депутата от партий "Слуга народа", "Голос" и депутатской группы "Доверие".

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