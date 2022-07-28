В Раде зарегистрировали законопроект о введении экзамена для получения гражданства Украины

Об этом говорится на сайте Верховной Рады .

Законопроект инициировал премьер-министр Денис Шмигаль.

В пояснительной записке говорится, что законопроект имеет целью введение комплексного экзамена по основам Конституции Украины, истории Украины как условия для принятия в гражданство Украины, а также приведение в соответствие с законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" выполнение условия владения государственным языке некоторыми категориями лиц.

Инициатива объясняется тем, что полномасштабное вторжение России "внесло коррективы в отношение государства к институту гражданства Украины, в частности, по установлению дополнительных условий для принятия в гражданство Украины".

Законопроект содержит следующие положения:

вводится как условие принятия в гражданство Украины знания основ Конституции Украины, истории Украины;

пересматриваются сроки освоения государственного языка на уровне, определенном законодательством, в отношении лиц, принятых в гражданство Украины, как имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой, получившие вид на временное проживание на основании части двадцатой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»;

нормируется, что лица указанных категорий должны в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины, на уровень владения государственным языком;

вводится обязательство для указанных категорий лиц в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины относительно сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и представления документов о сдаче таких экзаменов;

устанавливается, что невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины, на уровень владения государственным языком указанными категориями лиц является основанием для потери гражданства Украины;

уточняются условия для принятия в гражданство Украины детей, а также лиц, имеющих стойкие психические, интеллектуальные нарушения.

Ранее на сайте президента Украины появилась и набрала нужное количество голосов петиция о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины.

В ответ на петицию президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть возможность введения такого экзамена.

Шмигаль заявил, что правительство подготовит законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины.

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