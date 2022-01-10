В Раде зарегистрировали законопроект о сроках карантина
Нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, предусматривающий, что карантин вводит Кабмин не более чем на два месяца
Об этом говорится в тексте законопроекта №6508 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию вопроса введения карантина".
Согласно документу правительство вводит карантин по инициативе Минздрава и за представление главного санврача. Его могут вводить не более чем на два месяца. В случае неблагоприятной эпидемической ситуации правительство имеет право продлевать карантин.
Если Кабмин планирует ввести карантин более чем в 6 областях Украины, он должен согласовать это решение с Советом нацбезопасности и обороны.
Кроме этого, в решении о введении карантина обязательно должны указываться данные об инфекционной болезни, территории, где вводится карантин, а также меры по борьбе с распространением болезни и перечень карантинных мер.
- Напомним, по состоянию на 10 января, в Украине уже две области "оранжевые" – Сумская и Херсонская.
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