В Раде зарегистрировали законопроект о повышении зарплат полицейским
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о внесении изменений в статью 94 закона Украины "О Национальной полиции" по осовремениванию размера денежного довольствия полицейских, который предусматривает увеличить их должностные оклады до 24 тыс. грн
Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 6506-1.
Авторами документа являются 40 народных депутатов из фракции "Слуга народа" и депутатской группы "Доверие".
Проектом предлагается установить фиксированный должностной оклад полицейских, который не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских.
Отмечается, что составляющими денежного обеспечения полицейского являются: должностной оклад; оклад по специальному званию; ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, имеющие постоянный характер); премии и одноразовые дополнительные виды денежного довольствия. Однако размеры должностных окладов полицейских фактически неизменны с 2015 года.
"Так например, должностной оклад оперуполномоченного, участкового офицера полиции или инспектора патрульной пловцы не превышает 2 500 грн, что не соответствует объективной оценке работы полиции и реалиям... Таким образом ЗУ "О Национальной полиции" не содержит минимальных гарантий денежного обеспечения полицейских, что приводит к неудовлетворительному уровню оплаты труда работников полиции и оттоку профессиональных кадров", - говорится в пояснительной записке
Предполагается установить, что составляющими денежного довольствия полицейского являются: должностной оклад, ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы), доплаты за специальное звание, за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, за научную степень и/или ученое звание и премии.
Авторы отмечают, что реализация акта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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