Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на фейсбуке.

Как отметил глава МКИП, в Украине может появиться механизм лишения государственных наград артистов-предателей: депутаты Верховной Рады взяли наработки министерства и зарегистрировали соответствующий законопроект.

"Также взяли за основу наш законопроект о "депушкинизации" - в части процедуры вывода из реестра монументов советского и тоталитарного прошлого, чтобы убирать их из публичного пространства. Вместе с депутатами в рабочей группе будем работать над более широким законом о дальнейшей деколонизации, суверенизации и лишении тоталитарного прошлого нашего культурного пространства", – написал министр.

Напомним, 7 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ , согласно которому вводятся санкции против ряда российских артистов, среди них: Добронравов, Петросян, Михалков и другие.

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