В Раде зарегистрировали законопроект о доплатах врачам за высокий уровень вакцинации

Об этом сообщили на сайте ВР .



Законопроект был разработан для включения в закон положений, закрепляющих основные принципы и субъектов осуществления информирования о профилактических прививках.



Согласно законопроекту, врач, оказывающий первичную медицинскую помощь, и Минздравы будут обязаны сообщать пациентам о механизме действия вакцин и их эффективности.



Кроме того, определены законодательные основания для доплаты медикам за эффективность информирования о вакцинации.



Документ закрепляет обязанность Минздрава разработать и принять нормативно-правовой акт, где будут определены содержание и последовательность основных этапов информирования.



Также нардепы предлагают установить, что врачи будут получать дополнительные выплаты при достижении установленных правительством показателей вакцинации.

Напомним, на 23 ноября более 10 млн украинцев прошли полный курс COVID-вакцинации.

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