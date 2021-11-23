В Раде зарегистрировали законопроект о доплатах врачам за высокий уровень вакцинации
Нардепы зарегистрировали законопроект №6333 "О внесении изменений в закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней"
Об этом сообщили на сайте ВР .
Законопроект был разработан для включения в закон положений, закрепляющих основные принципы и субъектов осуществления информирования о профилактических прививках.
Согласно законопроекту, врач, оказывающий первичную медицинскую помощь, и Минздравы будут обязаны сообщать пациентам о механизме действия вакцин и их эффективности.
Кроме того, определены законодательные основания для доплаты медикам за эффективность информирования о вакцинации.
Документ закрепляет обязанность Минздрава разработать и принять нормативно-правовой акт, где будут определены содержание и последовательность основных этапов информирования.
Также нардепы предлагают установить, что врачи будут получать дополнительные выплаты при достижении установленных правительством показателей вакцинации.
- Напомним, на 23 ноября более 10 млн украинцев прошли полный курс COVID-вакцинации.
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