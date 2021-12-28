В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин

Об этом говорится в карточке проекта закона.

Документ был внесен 58 депутатами.

Законопроект № 6482 вносит изменения в закон о воинской обязанности и военной службе.



Нардеп Максим Бужанский в своем Facebook написал, что документ предлагает сделать добровольным учет для всех женщин, кроме медиков.