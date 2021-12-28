В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин
Депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, предлагающий ввести военный учет для женщин на добровольной основе
Об этом говорится в карточке проекта закона.
Документ был внесен 58 депутатами.
Законопроект № 6482 вносит изменения в закон о воинской обязанности и военной службе.
Нардеп Максим Бужанский в своем Facebook написал, что документ предлагает сделать добровольным учет для всех женщин, кроме медиков.
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