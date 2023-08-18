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В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии

18 августа, 2023 пятница
12:22
Украина

В Верховной Раде Украины 18 августа зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии, одним из инициаторов которого является нардеп Ярослав Железняк

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству.

Как объяснял ранее Железняк, законопроектом предлагается декриминализировать порнографию, которая не представляет общественной опасности, то есть распространяемой с согласия обеих совершеннолетних сторон. В то же время распространение порно без согласия и дальше будет предусматривать уголовную ответственность. Так же будут наказываться за порно с детьми или для детей, а также за экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия).

"За все остальное из ст. 301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы фантазия стражей порядка не генерировала по 1000+ дел в год", - отмечал Железняк.

По его словам, в Украине не должны наказывать за нюдсы, которые люди посылают друг другу в частных переписках.

  • 4 июля 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой легализовать эротику и порно на территории Украины , она набрала необходимый минимум – 25 тысяч подписей.
  • Президент Зеленский рассмотрел эту петицию и поручил главе правительства Денису Шмыгалю проработать вопросы и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения. Однако легализация порно так и не сдвинулась с места. Согласно публичным данным, кроме Украины, полный запрет порнографии действует в Европе только в РФ, Беларуси, Исландии, Литве, Болгарии и Ватикане.
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