В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству.

Как объяснял ранее Железняк, законопроектом предлагается декриминализировать порнографию, которая не представляет общественной опасности, то есть распространяемой с согласия обеих совершеннолетних сторон. В то же время распространение порно без согласия и дальше будет предусматривать уголовную ответственность. Так же будут наказываться за порно с детьми или для детей, а также за экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия).

"За все остальное из ст. 301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы фантазия стражей порядка не генерировала по 1000+ дел в год", - отмечал Железняк.

По его словам, в Украине не должны наказывать за нюдсы, которые люди посылают друг другу в частных переписках.