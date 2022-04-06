В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают изменить географические названия, символизирующие РФ

Текст законопроекта опубликован на сайте ВР.

Документом предлагается запретить присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют, символизируют государство-оккупанта РФ или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, деятелей, совершавших военную агрессию против Украины и других суверенных стран. А также государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции, диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режимов, в том числе граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или временно находившихся на территории государства-оккупанта и стали жертвами преследования со стороны русских репрессивных органов.

Нардепы ожидают, что принятием такого законопроекта будет уменьшение влияния РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение граждан, создаст предпосылки для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц, ускорит дерадянизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинского.

После событий Революции Достоинства (2013-2014 гг.) было переименовано более 990 населенных пунктов и 26 районов, почти 52 тысячи других топонимов, 75 учебных заведений, 33 железнодорожных объекта, 2 морских порта, демонтировано около 2,5 тысяч памятников и памятных знаков, содержащих пропаганду тоталитарного режима.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb