В Раде зарегистрировали законопроект для борьбы с финансовыми пирамидами, - Гетманцев

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.



"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект №5865, направленный на противодействие финансовым пирамидам в Украине и борьбу с попытками их организации", - написал Гетманцев.



Он отметил, что принятие законопроекта позволит внедрить действенные механизмы предотвращения манипулирования, инсйдерськой торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала.



Кроме того, добавил нардеп, законопроект предусматривает усиление независимости и институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков.

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