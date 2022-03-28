В Раде зарегистрировали проект закона о запрете пророссийских партий
Нардепы намерены запретить пророссийские партии в Украине. Законопроект касается процедуры и последствий запрета пророссийских партий
Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, - информирует Еспресо.TV.
В документе говорится об ограничениях для создания и деятельности политических партий, которые оправдывают или отрицают вооруженную агрессию России против Украины, а также оправдывают действия или бездействие лиц, причастных к этой агрессии.
Проект закона прописывает процедуру запрета деятельности таких структур в условиях военного времени.
В частности, определение в условиях военного положения подсудности дела о запрете политической партии как суду первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.
Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит. Определен максимальный срок рассмотрения административного дела о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу в 1 месяц.
Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства. В случае запрета судом партии имущество, средства и остальные активы партии и её структурных образований переходят в собственность страны, о чем указывается в решении суда.
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