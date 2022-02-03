В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы МВД Монастырского
Народные депутаты по "Европейской солидарности" и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского
Об этом говорится в проекте постановления на сайте Рады.
В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время вокруг МВД складывается ситуация, свидетельствующая о ненадлежащем исполнении Монастырским своих обязанностей.
В качестве примеров - скандал с оскорбляющим полицейских замминистра МВД Александром Гогилашвили, который обращался к ним нецензурными словами и возмущался, что они не знают его в лицо как одного из руководителей Министерства. Также упоминается опубликованное видео полицейских с места ДТП нардепа Александра Трухина, из которого следует, что Монастырский покрывал эти противоправные деяния.
Авторами проекта числятся 12 нардепов из "ЕС" и бывший глава парламента Дмитрий Разумков.
- Напомним, что 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело было передано в ГБР.
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.
- Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа Трухина из партии "Слуга народа".
- МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
- Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка считает, что в силу новых обстоятельств ДТП с участием депутата от "Слуги народа" должен уйти в отставку министр внутренних дел Денис Монастырский.
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