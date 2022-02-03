В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы МВД Монастырского

Об этом говорится в проекте постановления на сайте Рады.



В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время вокруг МВД складывается ситуация, свидетельствующая о ненадлежащем исполнении Монастырским своих обязанностей.



В качестве примеров - скандал с оскорбляющим полицейских замминистра МВД Александром Гогилашвили, который обращался к ним нецензурными словами и возмущался, что они не знают его в лицо как одного из руководителей Министерства. Также упоминается опубликованное видео полицейских с места ДТП нардепа Александра Трухина, из которого следует, что Монастырский покрывал эти противоправные деяния.



Авторами проекта числятся 12 нардепов из "ЕС" и бывший глава парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, что 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело было передано в ГБР.

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.

Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа Трухина из партии "Слуга народа".

МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка считает, что в силу новых обстоятельств ДТП с участием депутата от "Слуги народа" должен уйти в отставку министр внутренних дел Денис Монастырский.