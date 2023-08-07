В Раде зарегистрировали проект постановления о прекращении полномочий "слуги" Холодова
В Верховной Раде Украины 7 августа зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Слуги Народа" Андрея Холодова
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
"Согласно пункту 1 части второй статьи 81 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Холодова Андрея Ивановича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга Народа", в связи с личным заявлением о сложении полномочий", - говорится в проекте постановления.
Причину сложения мандата Холодов не указал.
Комитет ВР уже рассмотрел представление нардепа и рекомендовал парламенту принять его в целом.
Что известно о Холодове
28 июля проект журналистских расследований "Схемы" выложил материал, в котором отметили, что нардеп от партии "Слуга Народа" Андрей Холодов, выехавший в январе 2023 года из Украины, до сих пор не вернулся. По их данным, мужчина последний раз был в Украине 21 января 2023 года, после чего отправился в Румынию. Выехать он смог через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области
До этого он был в Украине 10 дней: уехал 17 декабря 2022 и вернулся 11 января 2023 года. Также в июне и июле 2022 и в мае и июле 2023 Холодов находился на Кипре. В общей сложности нардеп уезжал из страны 12 раз с начала полномасштабного вторжения России.
Также, по данным на сайте ВРУ, нардеп ни разу не голосовал в парламенте с 21 января 2023 года. А за весь 2022 год участвовал в половине голосований в сессионном зале.
В то же время в Аппарате ВРУ уточнили, что в 2023 году не предоставляли Холодову отпуска, не оформляли командировку за границу. Также там подчеркнули, что с 21 января этого года ему не производились какие-либо выплаты.
31 июля стало известно, что Холодов написал заявление о сложении мандата.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.88
Покупка 36.88Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное