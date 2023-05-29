С документом можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

Известно, что инициаторы проекта постановления, среди которых Иванна Климпуш-Цинцадзе, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар и другие, призваны ввести "использование в Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия страны Грузия – Сакартвело. Соответственно, грузинский народ (грузин) называть картвелами".

В пояснительной записке к проекту постановления также говорится, что "почти пятнадцать лет официальный Тбилиси убеждает своих международных партнеров отказаться от названия "Грузия", которое считается русифицированным, а само наименование – российским. Поэтому грузины просят использовать историческое название их страны – Сакартвело.

Кроме этого, авторы проекта также отмечают, что имперское название "Грузия" используют в мире около 20 стран, в том числе и Украина. Большинство из них – страны постсоветского пространства или те, которые испытывали значительное советское влияние.

"Сакартвело – именно так называют свою страну грузины (картвелы). Сакартвело – "страна картвелов", от Картли – одного из основных регионов этого государства. Соответственно, грузинский народ (грузин) следует называть картвелами", – поясняется в записке к проекту постановления Верховной Совета Украины "Об использовании в Украине исторического названия страны Грузия – Сакартвело".

От названия "Грузия" в официальных документах уже отказались Литва, Израиль, Южная Корея, Япония. Большинство из них стали использовать латинское название Георгия (Georgia) и только Литовская Республика, член Европейского Союза и НАТО, с 2021 года использует название Сакартвело.