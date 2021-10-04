В Раде зарегистрировали постановление о санкциях против Коломойского, - Устинова
Депутатское объединение "Справедливость" зарегистрировало в Верховной Раде постановление о наложении санкций на олигарха Игоря Коломойского
Об этом сообщила глава объединения Александра Устинова в Facebook.
Она отметила, что именно ВР должна проголосовать санкции против Коломойского и обратиться к СНБО, чтобы не получилось "избирательности" санкций или олигархов, которыми пугают политики с экранов телеканалов, принадлежащих опять же олигархам.
"Это способ нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а оппозиции не говорить о том, что парламент "ломали через колено", а самым как парламента начать борьбу с олигархами. Не заниматься политическим пиаром и защитой тех, кто спонсирует политиков, а проголосовать санкции против Коломойского ", - отметила Устинова.
Нардеп назвала подобный шаг "тестом" на готовность к "настоящим" шагам против олигархов.
"Это отличный тест для каждой политической силы и их готовности не к популизму, а настоящих шагов против олигархов. Посмотрим, чьи подписи там будут и кто этот тест пройдет", - написала Устинова.
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