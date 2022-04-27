В Раде зарегистрировали постановление о лишении мандатов Медведчука, Козака, Рабиновича и Качного

Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

"В связи с проведением антиукраинской деятельности, являющейся нарушением присяги народного депутата Украины, В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, А.С.Качный теряют мандат народного депутата Украины", - говорится в тексте постановления.

Соавторами документа стали Олег Дунда, Виталий Безгин, Юлия Клименко, Виктор Балога, Анна Бондарь, Ярослав Юрчишин, Михаил Лаба, Юрий Камельчук, Игорь Кривошеев и Андрей Клочко.

Они предлагают признать факт утраты депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины, ведущими активную антиукраинскую деятельность.

В пояснительной записке инициаторы постановления указывают, что "народные депутаты Украины В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, А.С.Качный на протяжении всей политической карьеры не скрывали своей пророссийской позиции, и все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является грубым нарушением присяги народного депутата Украины. На сегодняшний день, в частности, В.Медведчуку и Т.Козаку уже предъявлено подозрение в совершении государственной измены".

Постановление зарегистрировано 27 апреля. Сейчас его направили на рассмотрение комитета по регламенту.

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