В Раде зарегистрировали постановление о лишении мандатов Медведчука, Козака, Рабиновича и Качного
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о лишении депутатских мандатов членов бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного
Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.
"В связи с проведением антиукраинской деятельности, являющейся нарушением присяги народного депутата Украины, В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, А.С.Качный теряют мандат народного депутата Украины", - говорится в тексте постановления.
Соавторами документа стали Олег Дунда, Виталий Безгин, Юлия Клименко, Виктор Балога, Анна Бондарь, Ярослав Юрчишин, Михаил Лаба, Юрий Камельчук, Игорь Кривошеев и Андрей Клочко.
Они предлагают признать факт утраты депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины, ведущими активную антиукраинскую деятельность.
В пояснительной записке инициаторы постановления указывают, что "народные депутаты Украины В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, А.С.Качный на протяжении всей политической карьеры не скрывали своей пророссийской позиции, и все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является грубым нарушением присяги народного депутата Украины. На сегодняшний день, в частности, В.Медведчуку и Т.Козаку уже предъявлено подозрение в совершении государственной измены".
Постановление зарегистрировано 27 апреля. Сейчас его направили на рассмотрение комитета по регламенту.
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