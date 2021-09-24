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В Раде зарегистрировали одиннадцать проектов постановлений об отмене принятия закона об олигархах

24 сентября, 2021 пятница
13:24
Экономика

В Верховной Раде зарегистрирован одиннадцать проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии проекта закона №5599 об олигархах

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Отметим, все проекты постановлений зарегистрировали народные депутаты партии "Европейская солидарность". Все документы имеют одинаковый смысл.

Согласно тексту пояснительной записки к одному из документов принятие закона состоялось с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной Рады, который предусматривает, что лицу, внесшему поправку или предложение, по требованию должны предоставить слово для обоснования также предложения или поправки.

Отмечается, что при обсуждении этого вопроса члены фракции "Европейская солидарность" неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении собственных предложений.

"Однако вопреки требованиям Регламента Верховной Рады Украины председательствующий проигнорировал эти предложения и поставил на голосование во втором чтении и в целом проект закона №5599, чем нарушил действующие нормы Регламента", - говорится в записке.

Поэтому, подчеркивают авторы проектов постановлений, вопрос не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене предусмотренным Регламентом образом.

  • Напомним, Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине 23 сентября.
  • Впоследствии председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк и нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщили , что народные депутаты планируют переголосовать закон о деолигархизации из-за трез правок, которые противоречат друг другу.

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олигархи
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