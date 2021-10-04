В Раде запустили процедуру отзыва Разумкова с должности

Об этом сообщил в Telegram председатель парламента Дмитрий Разумков, обнародовав соответствующее письмо главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии.



"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом!" - написал Разумков.



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В письме говорится, что подписанное 175 народными депутатами коллективное предложение об отзыве с должности вносится в Верховную Раду вместе с подписными листами.



Арахамия также напомнил, что решение о включении вопроса об отстранении председателя в повестку дня сессии Верховной Рады принимается на следующем пленарном заседании после дня внесения предложения.

