В Раде запустили процедуру отзыва Разумкова с должности
В Верховной Раде запущена процедура отзыва спикера парламента с должности
Об этом сообщил в Telegram председатель парламента Дмитрий Разумков, обнародовав соответствующее письмо главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии.
"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом!" - написал Разумков.
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В письме говорится, что подписанное 175 народными депутатами коллективное предложение об отзыве с должности вносится в Верховную Раду вместе с подписными листами.
Арахамия также напомнил, что решение о включении вопроса об отстранении председателя в повестку дня сессии Верховной Рады принимается на следующем пленарном заседании после дня внесения предложения.
- Напомним, ранее Венецианской комиссии передали для оценки законопроект об олигархах .
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Разумкова в поддержке олигархов .
- Разумков заявил, что нардепов намеренно ввели в заблуждение при рассмотрении закона об олигархах.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- В Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у монобольшинства собрали около 190 подписей за отставку Разумкова, а вопросы его увольнения и назначения нового спикера парламент рассмотрит не раньше 6 октября .
- Пресс-секретарь "Слуги народа" заявила , что за отставку Разумкова собрали 197 подписей, а Давид Арахамия прогнозирует более 240 голосов при рассмотрении.
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