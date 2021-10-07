В Раде выступили против повышения ренты за пользование радиочастотами в "ресурсном" законопроекте
Комитет Верховной Рады по цифровой трансформации выступил против повышения ренты за пользование радиочастотным ресурсом, которое предусмотрено "ресурсным" законопроектом
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады поддержал обращение Комитета цифровой трансформации относительно недопустимости принятия изменений в Налоговый кодекс, направленные на повышение рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом.
Отмечается, что это повышение предусмотрено проектом закона №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". В частности, предусмотрена индексация рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5%.
"Это приведет к росту налоговой нагрузки на мобильных операторов на сумму 102 500 000 грн в год, начиная с 1 июля 2021", - отметили в пресс-службе.
В то же время в пресс-службе напомнили, что в соответствии с подписанным меморандумом между правительством и мобильными операторами, последние должны обеспечить максимальное покрытие страны услугами мобильной связи новых поколений, а Кабмин взял обязательство государственной поддержки в части прогнозируемости и ограничения налогового регулирования.
В пресс-службе добавили, что сейчас мобильные операторы выполняют обязательства по инвестированию и развертывания сетей четвертого поколения в полном объеме и в соответствии с согласованными графиками.
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