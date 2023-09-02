Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Раде в ближайшее время назначат нового главу Минкульта
Обновлено

В Раде в ближайшее время назначат нового главу Минкульта

2 сентября, 2023 суббота
12:08
Общество минкульт

На следующей неделе Верховная Рада может объявить об избрании нового руководителя Министерства культуры и информационной политики Украины. Потенциальной кандидаткой на этот пост является Юлия Федив

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, новым министерством культуры и информационной политики Украины будет Юлия Федив, бывший директор Украинского культурного фонда (УКФ).

Голосование за кандидатуру Федив может пройти на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады на следующей неделе.

Железняк добавил, что если на должность главы Минкульта назначат Федив, то правительство будет с наибольшим количеством женщин в истории Украины.

"Хорошая кандидатура", - подытожил нардеп.

Вскоре источник Суспільне, приближенный к кандидату, сообщил, что Федов согласился на предложение возглавить ведомство.

Справка: Юлия Федив - культурный и медиаменеджер, общественный деятель. В период с 2018 по 2021 год возглавляла Украинский культурный фонд. С 1 июля 2021 года по 1 июня 2022 года также занимала должность директора ОО "Общественное телевидение", а также сотрудничала с ЮНЕСКО.

Что этому предшествовало

С 4 июня 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины возглавлял Александр Ткаченко.

В ноябре 2021 года он уже подавал в отставку. Причиной отставки тогда Ткаченко называл решение Кабмина по выделению Госкино из состава МКИП и бюджет на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.

Впоследствии появилась петиция об увольнении Ткаченко с должности министра культуры Украины. В начале июня она набрала необходимые для рассмотрения премьером 25 тыс. голосов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал , что недостаточно оснований для того, чтобы он инициировал это увольнение.

В июле на площадке Prozorro появился новый тендер, из которого стало известно, что Минкульт выделяет значительную сумму средств на съемки комедийного сериала Юрия Горбунова "СМТ Ингулец" во время войны. Фильм обойдется государству в 33 миллиона гривен. Шоумен подчеркнул, что это небольшие деньги для 24 эпизодов. Тогда общество отреагировало волной недовольства, дескать, не ко времени.

Впоследствии Горбунов заявил, что откажется от государственных 33 млн грн на съемки сериала "СМТ Ингулец" и подчеркнул, что съемочная группа будет искать других спонсоров.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.

На следующий день Ткаченко подал премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны.

26 июля комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко.

Вскоре, 27 июля, Верховная Рада одобрила отставку Ткаченко с должности главы МКИП. А уже 28 июля Кабинет Министров Украины на своем заседании назначил Ростислава Карандеева и.о. министра культуры.

Культура
Украина
Читайте также:
Мірча Луческу
1 сентября, 2023 пятница
Суркисы приняли решение по Луческу после вылета "Динамо" из еврокубков
На фото: спецоперація ГУР
1 сентября, 2023 пятница
"Криворукие какие-то": ГУР показало, как два вражеских вертолета и самолет не смогли поймать украинский дрон
мобілізація
1 сентября, 2023 пятница
В Украине ограниченно пригодных мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ, однако есть нюансы
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
2 сентября
11:02
Обзор
Ракета Х-22: все о вооружении, которое Россия использует для террористических атак
10:55
Эксклюзив
На южном фронте вызревает неприятная ситуация для россиян, - боец ВСУ
10:55
Ермак провел телефонный разговор с Салливаном: обсудили украинское контрнаступление и Формулу мира
10:55
В Украине ожидается сухая погода, однако в западных регионах пройдут дожди: прогноз на 3 сентября от Натальи Диденко
10:43
Стоит ли пить напиток, если в него попала муха, - исследование
10:35
Обновлено
Армия РФ ночью ударила по Херсону: 2 пострадавших
10:17
В Энергоатоме отчитались об уровне воды в ставке-охладителе ЗАЭС: ситуация сейчас стабильная
10:11
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке БПЛА по Белгородской области
10:06
В России горит хладокомбинат
09:30
Коломойский получил подозрение в мошенничестве и легализации имущества
09:29
Meta хочет запустить платную версию в Instagram и Facebook, – WSJ
09:04
"Напряжение ситуации – это тактика россиян": Гуменюк прокомментировала заявления минобороны РФ об атаках на Крымский мост
08:58
Эксклюзив
Минус 7 лодок оккупантов: Гуменюк о потерях врага на южном фронте
08:48
Британская разведка оценила ситуацию на фронте и планы РФ на Купянском направлении
08:43
На Китай обрушился тайфун "Саола": есть жертва и многочисленные разрушения
08:29
В РФ устраивают рейды среди мигрантов для поиска пополнения в оккупационную армию, - ISW
08:24
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ, ракетоносителей нет
08:15
В Бразилии произошел взрыв на металлургическом заводе: 2 погибших, 12 пострадавших
08:08
В Балтийском море впервые проведут учения, направленные на отражение атак РФ
08:00
Обзор
Чтиво для взрослых, что в наших руках и рецепты из аниме - 5 книг, где рушатся мифы
07:52
Обновлено
В течение суток оккупанты потеряли на войне 570 солдат, 12 танков и средство ПВО, - Генштаб
07:35
Омбудсмен рассказал, сколько детей из Украины усыновили россияне за время войны
07:19
Стрельба в Днепре: патрульная организовала сбор средств на лечение и адвокатов
06:41
Россияне массово страхуют жилье от атак беспилотников, - СМИ
06:23
ISW объяснил, для чего Россия создала "резервную армию"
05:56
США выделят $15,5 млрд в поддержку перехода на электромобили
05:31
КНДР запустила сразу несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря
05:03
совбез ООН
В ООН прокомментировали вероятность приезда Зеленского на заседание Совбеза по Украине
04:35
Аэропорт Амстердама сокращает количество рейсов: причина
04:07
Салливан встретился с руководителями антикоррупционной вертикали Украины
03:39
Правительство Дании увеличивает финансирование фонда помощи Украине
03:11
Анналена Бербок
Германия, начавшая Вторую мировую войну, несет особую ответственность за мир сегодня, - Бербок
02:43
Обновлено
Оккупанты сообщили, будто украинские морские дроны атаковали Крымский мост
02:20
В ЕС осудили псевдовыборы РФ на оккупированных территориях Украины
01:52
Алексей Данилов
Украина сможет поражать враждебные цели даже на 1,5 тыс. километров, - Данилов
01:24
В новом пакете помощи США впервые предоставят Украине снаряды с обедненным ураном, – Reuters
01:22
"Первым публично выступил за передачу F-16 Украине": Кулеба поблагодарил главу МИД Нидерландов, уходящего в отставку
00:33
Обновлено
В Беларуси заявили, что якобы военный вертолет Польши нарушил их границу. В МИД и вооруженных силах Польши прокомментировали
00:28
Обновлено
Футболист сборной Украины перешел в испанскую "Валенсию"
00:26
Эксклюзив
Климкин: В офисе Орбана уже есть план, какие требования предъявлять Украине во время открытия переговоров по ЕС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV