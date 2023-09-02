В Раде в ближайшее время назначат нового главу Минкульта

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, новым министерством культуры и информационной политики Украины будет Юлия Федив, бывший директор Украинского культурного фонда (УКФ).

Голосование за кандидатуру Федив может пройти на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады на следующей неделе.

Железняк добавил, что если на должность главы Минкульта назначат Федив, то правительство будет с наибольшим количеством женщин в истории Украины.

"Хорошая кандидатура", - подытожил нардеп.

Вскоре источник Суспільне, приближенный к кандидату, сообщил, что Федов согласился на предложение возглавить ведомство.

Справка: Юлия Федив - культурный и медиаменеджер, общественный деятель. В период с 2018 по 2021 год возглавляла Украинский культурный фонд. С 1 июля 2021 года по 1 июня 2022 года также занимала должность директора ОО "Общественное телевидение", а также сотрудничала с ЮНЕСКО.

Что этому предшествовало

С 4 июня 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины возглавлял Александр Ткаченко.

В ноябре 2021 года он уже подавал в отставку. Причиной отставки тогда Ткаченко называл решение Кабмина по выделению Госкино из состава МКИП и бюджет на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.

Впоследствии появилась петиция об увольнении Ткаченко с должности министра культуры Украины. В начале июня она набрала необходимые для рассмотрения премьером 25 тыс. голосов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал , что недостаточно оснований для того, чтобы он инициировал это увольнение.

В июле на площадке Prozorro появился новый тендер, из которого стало известно, что Минкульт выделяет значительную сумму средств на съемки комедийного сериала Юрия Горбунова "СМТ Ингулец" во время войны. Фильм обойдется государству в 33 миллиона гривен. Шоумен подчеркнул, что это небольшие деньги для 24 эпизодов. Тогда общество отреагировало волной недовольства, дескать, не ко времени.

Впоследствии Горбунов заявил, что откажется от государственных 33 млн грн на съемки сериала "СМТ Ингулец" и подчеркнул, что съемочная группа будет искать других спонсоров.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.

На следующий день Ткаченко подал премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны.

26 июля комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко.

Вскоре, 27 июля, Верховная Рада одобрила отставку Ткаченко с должности главы МКИП. А уже 28 июля Кабинет Министров Украины на своем заседании назначил Ростислава Карандеева и.о. министра культуры.