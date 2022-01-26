В Раде увеличивается количество нардепов, больных COVID-19: инициировано совещание по формату работы парламента

Об этом заявила пресс-секретарь партии "Слуга Народа" Юлия Палийчук.



"Вынуждены констатировать, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных COVID-19", - написала она.



По словам Юлии Палийчук, по состоянию на утро 26 января среди нардепов Верховной Рады от "Слуги Народа" коронавирусом заболели 17 человек. Кроме того, COVID-19 заболели 45 сотрудников аппарата парламента.



Представитель партии "Слуга Народа" подчеркнула, что каждый день регистрируют по 2-3 новых случая инфицирования.



"Из-за этого в Верховной Раде инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы Верховной Рады на следующей неделе", - добавила Юлия Палийчук.

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