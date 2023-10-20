Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина В Раде спрогнозировали, что законопроект о запрете пророссийских религиозных организаций примут до конца года

В Раде спрогнозировали, что законопроект о запрете пророссийских религиозных организаций примут до конца года

20 октября, 2023 пятница
12:16
Украина

Законопроект о запрещении пророссийских религиозных организаций примут ориентировочно до конца года. Вероятно, ко второму чтению документ будет завален поправками

Такое мнение " Радио Свобода " выразил нардеп от "Слуги Народа" Никита Потураев.

По его словам, депутаты, не заинтересованные в принятии законопроекта, могут подать несколько тысяч правок, но комитет ВР по гуманитарной и информационной политике готов их проработать.

"Отсчитываем со дня голосования плюс две недели, дальше будем прорабатывать правки, увидим, сколько их будет. Наших, конструктивных, их будет не так уж много. Я думаю, несколько десятков. Где-то примерно так, потому что я же понимаю, кто из коллег будет подавать. Это все – люди, которые настроены на то, чтобы закон только усовершенствовать", - сказал Потураев.

Он подчеркнул, что принять закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, следует до конца года.

"Если будет спам, он может быть, я предполагаю, что он будет – сколько его может быть? Я не знаю. Тысяча правок, две тысячи правок – ничего... Комитет сядет и будет работать столько, сколько нужно. У них ничего не получится, и на уровне комитета, я могу сказать, что мы все сделаем, чтобы он был готов к рассмотрению в Верховной Раде до конца этого года", – заверил нардеп.

  • 19 октября Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.
Верховная Рада
УПЦ МП
Слуга народу
Читайте также:
19 октября, 2023 четверг
ЕС окончательно утвердил продление временной защиты для украинских беженцев
Карта. Авдіївка_1710
18 октября, 2023 среда
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
На фото: супутникові знімки
19 октября, 2023 четверг
В Defense Express проанализировали, сколько вертолетов поразили ATACMS на аэродромах вблизи Луганска и Бердянска
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
20 октября
13:49
Обновлено
морепродукты
В Украине заработал сервис е-Рыба: для кого внедрили и с какой целью
13:08
"Свободу палестинцам": Грета Тунберг организовала забастовку в знак солидарности с Палестиной и сектором Газы
12:35
Обновлено
Ночью в Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами-мародерами, - Федоров
12:34
Генерал Наев назвал численность российских войск на северной границе
12:18
Третья мировая началась в 2008-м, а сейчас перешла в активную фазу, - Данилов
12:02
OPINION
Украина и война в Израиле: роль жертвы не принесет ничего положительного
11:50
Обзор
Почему Фицо ненавидит Украину, Путин посягает на глобальные правила через право вето в ООН, а европейские лидеры обеспокоены действиями Орбана. Акценты мировых СМИ 20 октября
11:38
самолет
Из Израиля в Румынию четвертым эвакуационным рейсом доставили 79 украинцев
11:36
В Украине из-за обстрелов и по другим причинам обесточено 419 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме по состоянию на 20 октября
11:35
В Дии появилась карта с Пунктами несокрушимости
11:24
Оккупанты утром атаковали поселок Кучеровка на Харьковщине: ранен мужчина
11:17
Обновлено
Казахстан заявил, что не запрещал экспорт в РФ никаких товаров из-за антироссийских санкций
11:15
В Грузии заявили, что принимают меры для подготовки к возможной ядерной войне
10:57
США отправят в Израиль ранее купленные у него две системы ПВО "Железный купол", - Reuters
10:57
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
"Будут хорошей целью для украинской системы поражения": Згурец о переброске истребителей МиГ-31К на крымские аэродромы
10:51
ООН
В ООН назвали блокаду сектора Газы преступлением против человечества. Израиль резко отреагировал
10:49
Под стражу взят житель Харьковщины, который согласился руководить созданным оккупантами "газораспределительным предприятием"
10:44
Hyundai представил концептуальную модель беспилотного танка-невидимки
10:39
Обновлено
РФ ночью нанесла авиаудары по Бериславскому району Херсонщины: погиб человек
10:20
Оккупанты перебрасывают технику из Луганска для наступления на Купянском направлении, - движение Атеш
10:18
Пекин заявил, что готов сотрудничать с Россией ради мирных переговоров между Израилем и ХАМАСом
10:03
сектор Газа
Израиль ударил по объектам "Хезболлы" и по Газе: ликвидирован террорист ХАМАС, который убивал гражданских
10:03
OPINION
Алексей Голобуцкий
Прицкер убедила: США все-таки изменят Украину. Ибо имеют здесь интерес
09:47
нефть
Цены на нефть растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке
09:39
Анналена Бербок
Германия выделит 50 млн евро на экстренную помощь сектору Газы
09:33
Инфографика
Курс валют на 20 октября: гривня перед выходными укрепилась по отношению к доллару
09:32
Оккупанты в Луганской области открывают центры подготовки подростков для фронта
09:05
Британская разведка спрогнозировала, как удары ATACMS по аэродромам Луганска и Бердянска повлияют на ситуацию на фронте
09:03
Эксклюзив
Россияне ввезли в Мариуполь 70-80 тыс. гастарбайтеров, - депутат горсовета Забавин
09:01
Обзор
Что такое ливанская организация "Хезболла" и как ее террористы угрожают Израилю и миру
09:01
PR
Национальная эксклюзивная премьера. Смотри фильм "Довбуш" на SWEET.TV
08:44
Россия вывела на дежурство в Черное море ракетоноситель с четырьмя "калибрами", Гуменюк призвала украинцев быть бдительными
08:40
Израиль объявил об эвакуации гражданских из Кирьят-Шмона на границе с Ливаном
08:07
OPINION
Почему филиалом московской церкви в Украине должна заниматься не ДЭСС, а СБУ
08:01
Эксклюзив
Глен Грант
"Посеять хаос": военный эксперт Грант назвал приоритеты Путина
07:56
вертолет Ми-8МТВ.
Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8
07:46
Обновлено
ВСУ за сутки ликвидировали 1380 окупантов, 55 танков и 120 бронемашин, - Генштаб
07:41
Чтобы не допустить заморозки войны в Украине, США и ЕС должны предоставить необходимую помощь и гарантии безопасности, - фон дер Ляен
07:11
Сбежавшего в КНДР американского военного обвинили в дезертирстве, - Reuters
06:59
Боевики ХАМАС использовали во время нападения на Израиль северокорейское оружие, - AP
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV