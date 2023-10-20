В Раде спрогнозировали, что законопроект о запрете пророссийских религиозных организаций примут до конца года

Такое мнение " Радио Свобода " выразил нардеп от "Слуги Народа" Никита Потураев.

По его словам, депутаты, не заинтересованные в принятии законопроекта, могут подать несколько тысяч правок, но комитет ВР по гуманитарной и информационной политике готов их проработать.

"Отсчитываем со дня голосования плюс две недели, дальше будем прорабатывать правки, увидим, сколько их будет. Наших, конструктивных, их будет не так уж много. Я думаю, несколько десятков. Где-то примерно так, потому что я же понимаю, кто из коллег будет подавать. Это все – люди, которые настроены на то, чтобы закон только усовершенствовать", - сказал Потураев.

Он подчеркнул, что принять закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, следует до конца года.

"Если будет спам, он может быть, я предполагаю, что он будет – сколько его может быть? Я не знаю. Тысяча правок, две тысячи правок – ничего... Комитет сядет и будет работать столько, сколько нужно. У них ничего не получится, и на уровне комитета, я могу сказать, что мы все сделаем, чтобы он был готов к рассмотрению в Верховной Раде до конца этого года", – заверил нардеп.