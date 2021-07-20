В Раде создали новое межфракционное объединение: в состав вошли 283 нардепа
В Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение (МФО) "За конституционную реформу и эффективную власть"
Об этом во время внеочередного заседания парламента сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Еспресо.TV.
"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения " За конституционную реформу и эффективную власть ", - заявил Стефанчук.
По его словам, он является сопредседателем МФО. Также сопредседателями МФО избраны Павел Фролов, Александр Корниенко, Виктория Подгорная и Андрей Клочко (фракция "Слуга народа").
Он добавил, что "За конституционную реформу и эффективную власть" сейчас является крупнейшим в Верховной Раде, ведь в его состав вошли 283 народных депутата.
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